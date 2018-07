Mais um casamento real acontece neste ano e público poderá participar

Este ano está agitado para os membros da realeza britânica. Depois do nascimento e batizado de príncipe Louis, filho de Kate e William, e do casamento de príncipe Harry com Meghan Markle, mais um matrimônio real está se aproximando. A princesa Eugenie – filha do príncipe Andrew, segundo filho da rainha Elizabeth II, e de sua ex-mulher Sarah Ferguson – irá se casar no dia 12 de outubro com Jack Brooksbank.

Nesta quarta-feira (18), o perfil oficial da família real no Instagram informou que mil e duzentas pessoas poderão participar do evento para representar povo britânico. Para ser convidado, é preciso preencher um formulário no site da realeza. “Os membros do público poderão ver a chegada da congregação e membros da família real, ouvir uma transmissão ao vivo do serviço de casamento e assistir ao início da procissão enquanto o casal parte no final da cerimônia de casamento”, disse o comunicado.

A princesa Charlotte e o príncipe George, filhos mais velhos de William, já foram confirmados como dama e pajem.