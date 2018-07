Meghan Markle tem um decote favorito – e ele é realmente elegante

As aparições de Meghan Markle desde que se tornou Duquesa de Sussex não param! E, com tantos looks para as mais diversas ocasiões, já dá para notar algumas preferências de estilo da recém-chegada à realeza.

Sem dúvidas, um dos traços mais marcantes das escolhas de Meghan é o decote. Ela tem um favorito: o modelo canoa, que mostra levante o colo e alguns centímetros dos ombros. Prova disso é que até seu vestido de noiva contava com esse detalhe.

Depois do “sim”, ele apareceu em muitas outras ocasiões, como no batizado de Louis, nas homenagens aos 100 anos da Royal Air Force e no tour pela Irlanda que acaba de começar ao lado de Harry.

Relembre: