As crianças da família real sueca são tão fofas quanto George e Charlotte

Se você adora acompanhar a realeza britânica, também vai se apaixonar pela família real da Suécia. O atual rei é Carl XVI Gustaf, 72 anos, casado com a rainha Silvia, 74 anos, mas a graça está mesmo é em seus descendentes.

A princesa herdeira é sua filha Victoria, 40 anos, que tem dois filhos tão fofos quanto os britânicos George e Charlotte: a princesa Estelle, 6 anos, e o príncipe Oscar, 2 anos. O pai das crianças é o príncipe Daniel, 44 anos, Duque da Gotalândia Ocidental.

Diferentemente do reino comandado pela monarca Elizabeth II, que só em 2013 alterou a lei com o ato da Sucessão da Coroa para que o gênero não interferisse na linha sucessória ao trono, na Suécia, o herdeiro ao trono é definido pela ordem de nascimento, independentemente do sexo, desde 1980.

A definição veio no ano seguinte a príncipe Carl Philip, 39 anos, irmão mais novo de Victoria, nascer com o objetivo de que ela mantivesse seu direito ao trono. Logo, a princesinha Estelle é a segunda na linha sucessória, à frente de seu irmão Oscar e de seu tio.

Os filhos de Carl Philip com a sua esposa princesa Sofia, 33 anos, – príncipe Alexander, 2 anos, e príncipe Gabriel, 9 meses – também são pura fofura!

E não para por aí! O rei Carl XVI Gustaf tem uma terceira filha, a princesa Madeleine, 36 anos, casada com o britânico Christopher O’Neill. Na semana passada, eles batizaram a terceira filha, princesa Adrienne, 3 meses. Eles também são pais da princesa Leonore, 4 anos, e do príncipe Nicolas, 3 anos.

Veja mais fotos da família real sueca:

A Princesa Victoria recebeu príncipe William no Palácio Real de Estocolmo em janeiro deste ano:

Família reunida em julho de 2017 para desejar bom verão aos suecos:

A princesa Madeleine e o marido no batizado da caçula do casal:

Memória do casamento casamento do príncipe Carl Philip com a princesa Sofia:

A família participa em peso da cerimônia do Prêmio Nobel em 2017:

O rei e a rainha participaram de festa tradicional com a família da princesa herdeira: