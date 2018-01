Este será um ano importante para a família real britânica! Além do casamento de Harry e Meghan Markle e do nascimento do terceiro filho de William e Kate Middleton, uma segunda neta da rainha Elizabeth II vai se casar: a princesa Eugenie, 27 anos, filha do príncipe Andrew, segundo filho da monarca, e de sua ex-mulher Sarah Ferguson.

Eugenie namora Jack Brooksbank há seis anos e os dois irão formalizar a união em outubro, anunciou o Palácio de Buckingham na segunda-feira (22). A cerimônia será realizada na capela de St. George, em Windsor, mesmo local onde Harry e Meghan irão se casar em maio.

Jack é embaixador da marca de tequila Casamigos em sua expansão nos mercados britânico e europeu, já a princesa é diretora nas galerias de arte Hauser and Wirth.

O anel de noivado é de safira padparadscha cercada por diamantes. Lindo, né?