Princesa Charlotte vai ser dama de honra em mais um casamento real

Mais um Casamento Real à vista! A Princesa Eugenie já escolheu as damas de honra para sua cerimônia com Jack Brooksbank, em outubro. Todas acompanharão a neta da rainha Elizabeth II até o altar da Capela de São Jorge, em Windsor. Theodora Rosa, a filha do cantor pop Robbie Williams, é uma delas. A menina de 5 anos vai se juntar à Princesa Charlotte, que liderará as floristas durante o trajeto.

O Príncipe George será o pagem, junto com Louis de Givenchy. A irmã de Louis, Ines de Givenchy, 2 anos, também deve se juntar à princesa Charlotte. Os pais das crianças – Olivier de Givenchy, um banqueiro sênior do JP Morgan, e sua esposa australiana, Zoe, são conhecidos por serem amigos próximos do ícone do pop e sua esposa, Ayda Field. Uma fonte próxima a Robbie Williams afirmou que ele “não poderia estar mais orgulhoso” de Theodora. “Este é um ótimo momento para o Robbie”, afirma.

Maud Windsor, 4 anos, filha de Lorde Freddie Windsor e sua esposa, a atriz Sophie Winkleman, também estará cumprindo funções reais como dama de honra para a cerimônia. Ela estuda na mesma classe que Príncipe George na Escola Thomas, em Battersea.

O especialista em assuntos da realeza James Brookes disse anteriormente à Express que acreditava que a irmã da princesa Eugenie, Beatrice, provavelmente será a madrinha durante o grande evento real. “Acho que é extremamente provável que ela tenha um papel importante no dia”, explicou.

Eugenie e Jack conheceram-se há sete anos na estação de esqui em Verbier, na Suíça, e anunciaram seu noivado no início deste ano.

