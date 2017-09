13 casais de famosos que não ligam para a diferença de idade

Não há mesmo barreiras para o amor! Enquanto algumas pessoas gostam de se relacionar com pessoas de idades próxima às delas, há casais que demonstram não se importar se a diferença entre eles é de 10, 15, 20 anos… O importante é o companheirísmo que existe entre os dois.

1. Adam Levine e Behati Prinsloo Levine = 10 anos e 2 meses

Juntos desde de 2014, quando se casaram no México, Adam Levine, 38 anos, e Behati Prinsloo Levine, 28 anos, são pais da Dusty Rose, 11 meses. A família, por sinal, está crescendo e recentemente o casal anunciou que a modelo da Victoria’s Secret está grávida pela segunda vez.

2. Blake Lively e Ryan Reynolds = 10 anos e 10 meses

Blake Lively, 30 anos, e Ryan Reynolds, 40 anos, pegaram todos de surpresa quando anunciaram o casamento em setembro de 2012. A cerimônia foi realizada em uma recepção intimista na Carolina do Sul para apenas 35 convidados.

3. Beyoncé Knowles e Jay-Z = 11 anos e 9 meses

Além de dominar o cenário musical, Beyoncé Knowles, 36 anos, e Jay-Z, 47 anos, são um dos casais mais badalados do mundo. Juntos desde 2002 – e casados desde 2008-, os artistas são pais da pequena Blue Ivy Carter, 5 anos, e dos gêmeos Rumi Carter e Sir Carter, 2 meses.

4. Matthew McConaughey e Camila Alves = 12 anos e 2 meses

Um nasceu em Uvalde, no estado norte-americano do Texas. A outra, em Itambacuri, no interior de Minas Gerais. Se nem a distância separou o ator Matthew McConaughey, 47 anos, da modelo e empresária, Camila Alves, 35 anos, a diferença de idade também não seria um problema.

5.Tatá Werneck e Rafael Vitti = 12 anos e 3 meses

Ao assumirem o romance em junho de 2017, os atores Tatá Werneck, 34 anos, e Rafael Vitti, 21 anos, sofreram ataques por conta da diferença de idade entre os namorados. Aos críticos, Tata costuma dizer que não há motivos para não se orgulhar do companheiro. “Rafa não dá motivos para me sentir insegura. É minha relação de mais paz. É um entusiasta do meu trabalho”, disse a atriz a CLAUDIA.

6. Ellen DeGeneres & Portia de Rossi = 15 anos

A apresentadora Ellen DeGeneres, 59 anos, e atriz Portia de Rossi, 34 anos, estão juntas desde há 13 anos, mas oficializaram a união em um casamento apenas em 2008. “Portia me ensinou lições sobre mim mesma e sobre a via que eu sinto que nunca teria aprendido sem ela”, disse Ellen sobre a esposa.

7. Ivete Sangalo e Daniel Cady = 13 anos e 1 mês

No começo do mês, a cantora Ivete Sangalo, 45 anos, deu uma boa notícia aos fãs que prestigiam o seu trabalho: a baiana está grávida pela segunda vez do marido Daniel Cady, 32 anos. O casal, que já é mãe e pai de Marcelo Sangalo Cady, 7 anos, espera um par de gêmeas que nascerá em 2018.

8. George Clooney e Amal Clooney = 16 anos e 9 meses

George Clooney, 56 anos, e Amal Clooney, 39 anos, se conheceram pela primeira vez em 2013. Um ano depois, os dois se casaram em uma cerimônia discreta em Veneza, na Itália. Três anos depois, em julho de 2017, o astro de Hollywood e a advogada de direitos humanos tornaram-se pais dos gêmeos Ella Clooney e Alexander Clooney.

9. Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy = 16 anos e 11 meses

Mary-Kate Olsen, 31 anos, e Olivier Sarkozy, 48 anos, começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015, durante uma pequena cerimônia para 50 pessoas em Nova York.

10. Gilberto e Flora Gil = 18 anos

Flora, 57 anos, conheceu o marido Gilberto Gil, 75 anos, quanto tinha 18 anos. Desde então, a empresária musical e o cantor estão juntos. O fruto desse relacionamento de mais de quase 40 anos são os filhos Bem, 32 anos, Bela Gil, 29 anos, e José, 26 anos.

11. Donald e Melania Trump = 23 anos e 10 meses

Atuais residentes da Casa Branca, Donald, 71 anos, e Melania Trump, 47 anos estão juntos desde 2005.

12. Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux = 24 anos e 8 meses

Moradores da pequena Amiens, cidade a 120 quilômetros de Paris, Emmanuel Macron, 39 anos, e Brigitte Trogneux, 64 anos, conheceram-se durante a montagem da peça Jaqcques e Seu Amo. A francesa era a professora de literatura responsável pelo teatro da escola que o atual presidente da França estudava. Apesar do encanto mútuo entre os dois, o casal enfrentou barreiras como a distância – Macron concluiu o segundo grau em Paris – e a relutância dos pais do político em aceitar o relacionamento. Contudo, ambos conseguiram superar os desafios e se casaram em 20 de outubro de 2007.

13. Sarah Paulson e Holland Taylor = 31 anos e 11 meses

Sarah Paulson, 42 anos, e Holland Taylor, 74 anos, se conheceram há mais de dez anos. Contudo, a união das duas atrizes aconteceu apenas dá dois.