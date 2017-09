Famosos que são irmãos e você não sabia

Ao assistir a um filme (ou ao observar uma foto), você deve ter reparado na semelhança entre algumas celebridades. Mas você sabe o motivo? Genética! Sim, muitos famosos que circulam no mundo do entretenimento são irmãos.

Além de dividir características genéticas semelhantes, estas personalidade também compartilham, em muitos casos, paixões que movem suas carreiras.

1. John e Joan Cusack

Três anos e oito meses de diferença de idade separam os irmãos John, 51 anos, e Joan, 54 anos. Porém, o sobrenome Cusack une os dois artistas.

2. Tainá e Titi Muller

Você já tinha reparado na semelhança entre Tainá, 35 anos, e Titi Muller, 30 anos? O motivo é simples: a atriz é irmã mais velha da apresentadora.

3. Tadeu e Oscar Schimidt

O esporte é a paixão dos irmãos Schimdt. Antes de ser apresentador do Fantástico, Tadeu, 43 anos, fazia parte do time de jornalismo esportivo da Rede Globo em cobertura de eventos importantes como Fórmula 1 e Copa do Mundo. Quanto a Oscar, 59 anos, o ex-jogador de basquete da Seleção Brasileira foi um dos principais atletas do Brasil na modalidade e Medalha de Ouro no Pan-Americano de 1987 disputado em Indianápolis (EUA).

4. Warren Beatty e Shirley MacLaine

A irmã Shirley Beatty, 83 anos, foi a inspiração de Warren MacLaine, 80 anos, para que ele seguisse carreira artística. Nomes consagrados no show biz, Shirley estrelou filmes de sucesso como a primeira versão de Onze Homens e Um Segredo (1961), enquanto o irmão estrelou produções como O Céu Pode Esperar (1978).

5. Julia e Eric Roberts

Que a atriz Julia Roberts, 49 anos, é tia da também atriz Emma Roberts, 26 anos, todo mundo sabe. Mas o que muita gente desconhece é o elo entre as duas: Emma é filha do ator Eric Roberts, 61 anos, irmão de Julia. O artista é conhecido por ter estrelado produções como Expresso para o Inferno (1985), no qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

6. Ralph e Joseph Fiennes

Enquanto Ralph Fiennes, 54 anos, interpretou o frio vilão Lord Voldemort na saga Harry Potter, o irmão Joseph, 47 anos, deu vida ao encantador escritor William Shakespeare no filme Shakespeare Apaixonado (1999).