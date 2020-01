Carlos Nascimento retorna aos jornais ao lado de Rachel Sheherazade

Foto: Daniel Kfouri

Carlos Nascimento volta à televisão, nesta segunda-feira (12), apresentando o SBT Brasil ao lado de Rachel Sheherazade. O jornalista cobrirá as férias de Joseval Peixoto.

Nascimento estava longe das bancadas desde setembro do ano passado, quando se afastou para realizar o tratamento de um câncer no reto. Em março, foi submetido a uma cirurgia no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e continua em recuperação.

Em abril, o jornalista fez uma aparição surpresa no Troféu Imprensa, e, aplaudido de pé pelo júri e plateia, emocionou os presentes. Ao receber os prêmios pelo Jornal do SBT, Carlos Nascimento agradeceu pelo apoio dado por Silvio Santos.