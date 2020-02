Caminho das Índias: Maya descobre gravidez falsa de Surya

Legenda Maya e Surya

Surya (Cleo Pires) se encontra com Radha (Jacqueline Dalabona), passando-se por Maya (Juliana Paes). E não só engana a mãe de Shivani (Thaila Ayala) direitinho como também descobre que Bahuan (Márcio Garcia) é o pai do filho da rival. A vilã volta para casa e joga na cara de Maya o que descobriu. Mas se dá mal. As duas saem no tapa, a barriga fajuta cai e a gravidez falsa vem à tona.

Com a prova nas mãos, Maya vira o jogo – pelo menos, por algum tempo. Ao ver seu segredo revelado, Surya é obrigada a ficar bem quietinha. Diante da família Ananda inteira, que exige explicações sobre a briga, a “naja” pede a Maya que fale em seu lugar. Ao ver a inimiga com medo, a mocinha sai pela tangente, dizendo que foi um desentendimento bobo.

Em seguida, Maya pede a Raj (Rodrigo Lombardi) que a leve para ver os pais. Depois de um curto período, a morena volta à casa dos Ananda e chama Surya para uma conversa definitiva. No bate-papo, Maya lembra a inimiga que ambas estão mentindo e que não existe nenhuma diferença entre elas. À toa. Surya garante a Durga (Paula Pereira) que não engolirá o sapo tão facilmente. Assim que “seu filho” nascer, promete contar a verdade sobre Maya a todos. Meu Deus!!!