Camaleões: Leônidas inventa que Ulisses é gay

Sem noção do perigo que correm, Solange (Sherlyn) e Ulisses (Pee Wee) se encontram e trocam juras de amor. Leônidas (Manuel Ibañez) ouve a conversa e decide falar com Augusto (Guillermo G. Cantú). Mas, na hora de dedurar os alunos, o jardineiro inventa ao diretor que não existe nenhum romance entre Solange e Ulisses porque o garoto é gay.

Solange só poderá manter a amizade com Ulisses se voltar a falar com Francisca

Foto: Divulgação – Televisa

Aliviado, o pai da menina permite que ela retome sua amizade contanto que volte a falar com sua mãe. Sem saber do trato da filha com o ex-marido, Francisca (Edith González) agradece a Augusto pela ajuda na reconciliação.