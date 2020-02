Cama de Gato: Gustavo e Rose se casam

Gustavo e Rose vão contar com

uma forcinha para subir ao altar

Foto: Zé Paulo Cardeal/ Rede Globo

O catador de lixo Domenico (Jorge Cerruti) vai acabar dando um impulso para que Rose (Camila Pitanta) e Gustavo (Marcos Palmeira) subam ao altar. O misterioso amigo faz uma revelação e tanto ao empresário: ele é milionário, comprou a parte de Verônica (Paola Oliveira) na Aromas e vai devolver tudo a Gustavo.

Mesmo intrigado com essa atitude, Gustavo comemora a recuperação da empresa com Rose, os enteados e os amigos. Na ocasião, aproveita o embalo festivo e marca seu casamento com a ex-faxineira.

Para surpresa de todos, Miguel (Antonio Pitanga), pai de Rose, aparece e insiste em se hospedar com a filha. Gustavo desconfia ao saber que o futuro sogro andou discutindo com Domênico. E a rivalidade entre eles só aumenta, pois o falso mendigo pede para conduzir a jovem ao altar.

Após o sonhado “sim”, na recepção aos noivos Miguel não permite que Domênico dance com a filha, o que deixa Gustavo ainda mais intrigado. O empresário pressiona o amigo a contar o que está escondendo e ele promete fazer isso quando o casal retornar da lua de mel.

Depois de uma temporada na Europa, ambos voltam ao Brasil. E o ex-catador de papel, então, revela a Rose que é seu pai verdadeiro.