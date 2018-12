Cachorrinho de Anitta destrói seu figurino novo dos shows

Quem é que nunca passou algum perrengue com seus pets? Quem tem cachorro em casa sabe como é ter alguns pertences, como roupas e sapatos, destruídos.

Pois isso também acontece com a cantora Anitta. Na noite da última segunda-feira (10), a estrela divulgou em seus stories no Instagram algumas imagens de seus animais de estimação e revelou uma das peripécias feita por um deles.

“Você destruiu meu figurino novo de show, mas eu estou com saudades”, escreveu a cantora na legenda do vídeo. Na gravação, é possível ver diversos looks que Anitta usaria em suas apresentações totalmente destruídos.

Dona de seis cães – Plínio, Serafim, Olavo, Alfredo e Tobias –, a artista sempre usa suas redes sociais para compartilhar momentos de fofura com seus bichinhos.

