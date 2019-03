Bruna Marquezine abre o jogo em relação a Anitta

Bruna Marquezine quer encerrar todas as polêmicas que existem envolvendo ela e Anitta. Ela afirmou que não tem nada contra a cantora e que não gosta de ver as notícias colocando as mulheres umas contra as outras.

“Ela já deixou claro que não somos amigas. Mas eu, por incrível que pareça, nunca alimentei em mim um sentimento ruim contra ela, muito pelo contrário. Mas é isso, não temos muita intimidade, não somos amigas”, disse Marquezine em entrevista a QUEM.

A atriz também falou sobre se haveria algum tipo de saia-justa se elas se encontrassem. “O que acontece muito neste meio é que a gente encontra muito as pessoas por causa de trabalho e eu admiro o trabalho dela”, finalizou Bruna.

Toda a polêmica começou quando Anitta teria sido vista beijando Neymar durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Após curtir o desfile das campeãs acompanhada do craque, a cantora esclareceu a amizade entre eles. “Eu sou amiga do Neymar há muitos, e muitos, e muitos anos. Não é só porque as pessoas são famosas e se cruzam nos lugares, que elas são melhores amigas, não. Eu não sou amiga da Marquezine. Conheço”, disse Anitta.

Bruna diz que não guarda nenhum tipo de mágoa do ex e que é grata a ele.

