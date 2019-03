Neymar defende Bruna Marquezine: “sou fã dela como atriz e como mulher”

Após Bruna Marquezine desabafar no Twitter sobre as críticas e rumores que estão a envolvendo nas últimas semanas, Neymar Jr. defendeu a ex-namorada em sua conta na rede social, durante a manhã desta quarta-feira (14).

A atriz, em momento de reflexão e desabafos, fez uma série de publicações na rede social.

“Nunca vou conseguir entender quem fala mal de quem não conhece, que não gosta de quem não convive e nem nunca conviveu de fato. Nunca vou conseguir entender quem ironiza, faz piada e se alegra com a fragilidade e a dor do outro.”, escreveu.

Essa foi só uma das várias mensagens que Bruna tuitou na noite de ontem (13). A atriz falou sobre julgamentos, autoconhecimento e saúde mental. “Estou buscando separar cada vez mais minha vida real dessa vida virtual maluca da qual virei refém”.

Neymar, então, se pronunciou em defesa de Bruna, mandando mensagens de apoio e respeito.

Também fico sem entender, sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que ser meter … agora tem que RESPEITAR SIM ela como atriz. — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2019

Mas fica tranquila @BruMarquezine só buscam falar besteira quem tem LUZ e isso você tem demais, carinho e respeito sempre terei e te defenderei por saber quem você é. — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2019

Recentemente, o ex-casal se viu cercado por rumores e polêmicas. No Carnaval, Neymar foi visto aos beijos com Anitta em um camarote da Marquês de Sapucaí e, logo após isso, Marquezine desativou sua conta no Instagram e só voltou a usá-la na sexta-feira (14), no Dia Internacional da Mulher para escrever uma belahomenagem.

Ontem, Bruna também usou o Twitter para esclarecer os boatos em torno do unfollow que a atriz deu em Marina Ruy Barbosa e explicou que as duas não são amigas. “O meu unfollow não deveria ter tanta importância. Foi genuíno, baseado nas minhas percepções, nas minhas próprias experiências, no que eu sinto. Ponto.”, declarou.

Leia mais: Bruna Marquezine visita Zoe e mãe de Sabrina posta foto

+ Indireta? Marina Ruy Barbosa faz post sobre rivalidade feminina

Siga CLAUDIA no Youtube