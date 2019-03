Anitta e Gabriel Medina trocam carinhos em vídeo

Anitta e Gabriel Medina são amigos há algum tempo, mas desde o Carnaval as aparições juntas dos dois estão sendo cada vez mais frequentes. Assim começaram rumores de que eles poderiam estar tendo um romance.

Na última semana, a cantora e o surfista foram vistos jantando juntos em um restaurante da zona oeste de São Paulo. Um fã que estava no local gravou um vídeo em que Anitta e Medina trocam carinhos. Não é possível identificar se os dois se beijam ou não.

Vídeo exclusivo do Focalizando mostra Anitta e Gabriel Medina aos beijos, no restaurante Jamies Italian, em São Paulo. 💋 pic.twitter.com/K0rhTR1ja0 — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) March 14, 2019

No Carnaval, Medina participou do Bloco das Poderosas, trio que Anitta comanda todos os anos, e depois os dois foram vistos no mesmo camarote na Sapucaí. Neymar, amigo de Medina, também estava na mesma festa.

Fotos de Anitta e Neymar juntos foram suficientes para que a internet começasse a supor que os dois poderiam estar tendo um affair. Anitta tentou desmentir a história, mas, alguns dias depois, um vídeo em que os dois se beijam foi divulgado.

Bruna Marquezine, que namorou Neymar por muitos anos, estava no mesmo camarote e deixou de seguir Anitta no Instagram. Pouco depois, Marquezine desativou sua conta na rede social.

Depois da festa no Sapucaí, Anitta, Medina e Neymar seguiram para uma festa na casa da cantora.

