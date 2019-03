Bruna responde apoio de Neymar: “Tem coisas que se resolvem no particular”

Bruna Marquezine e Neymar ainda não cortaram todo o contato. Ao menos foi o que ela deu a entender em entrevista ao UOL, na noite da quinta-feira (21).

Ao ser perguntada sobre comentários de apoio do jogador às críticas que vinha recebendo, a atriz afirmou ter visto a mensagem, apenas não chegou a decidir o que achava a respeito. “Eu sempre fui reservada com relação a minha vida, não é? Tem coisas que se resolvem no particular”, declarou.

Ela também revelou estar assustada com a onda de ódio que tem tomado conta das redes sociais.“As pessoas agridem de forma gratuita. Assusta e isso é horrível”, desabafou, dizendo acreditar que é essa a razão de algumas pessoas estarem cada vez mais reservadas. Por outro lado, Bruna reconheceu o carinho que recebe dos fãs, ao qual se disse bastante grata.

Questionada sobre Anitta, a atriz não fez rodeios: “Ela já deixou claro que não somos amigas, não temos intimidade e eu admiro o trabalho. Por incrível que pareça, eu nunca alimentei nenhum sentimento contra ela”.

Por fim, Bruna revelou não ter pretensões de retornar às novelas tão cedo. Com 14 obras em seu currículo, ela sente que está na hora de se reciclar e experimentar novos formatos. “Carreira internacional não penso no momento, mas o mundo está muito aberto e se pintar, eu vou ficar feliz.”

