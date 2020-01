Bru Marquezine diz que ficará sem trabalhar por um tempo e explica a razão

Depois de viver sua primeira vilã em “Deus Salve o Rei”, em 2018, Bruna Marquezine decidiu dar uma pausa na TV e que vai passar pelo menos três meses fora do Brasil. Dois motivos levaram ela a tomar essa decisão: o desgaste do grande volume de trabalho e a busca por aprimorar-se como atriz.

A atriz falou sobre o assunto no Instagram do blog “Garotas Estúpidas”, na última quinta-feira (9). Ela revelou que pretende viajar para Los Angeles para se aprimorar como atriz. “Fiquei já quatro, cinco anos sem tirar férias de trabalho e é algo que realmente me faz mal. Eu preciso desse tempo de reciclagem e principalmente para me reconectar com a minha essência enquanto artista”.

Bruna também foi sincera sobre como esse desgaste intenso começou a fazê-la duvidar da própria profissão. “Terminei essa novela me questionando e aí eu fui entender que aquele questionamento era reflexo de um cansaço e não um questionamento ‘real’. [Percebi] que eu precisava me afastar um pouco para não colocar esse cansaço no meu amor pela arte. E começar a depositar isso no lugar errado e acabar me afastando da minha arte”.

Para mudar esses pensamentos que começaram a surgir, a atriz decidiu ir para fora do país com o intuito de estudar e descansar também.

“Eu acho que eu vou ficar um pouco fora do país, estudando, provavelmente em Los Angeles. Tenho vontade de estudar em Nova York, mas eu acho que pelo o que eu estudei, vai ser em Los Angeles. Eu preciso disso, sabe? Comecei muito cedo, tudo que eu aprendi foi na prática, então, eu sinto que falta bagagem. Às vezes, diante de outros atores que eu admiro muito, eu sinto que falta uma bagagem não de experiência, mas uma base mesmo. E eu acho que vai ser uma forma de eu me reencontrar e de encontrar quem eu acredito que eu sou enquanto artista”.

Ao ser questionada sobre o tempo que passará fora, Bruna falou que o tempo inicial é de três meses, mas que não consegue dizer ao certo.