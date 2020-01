Bru Linzmeyer e Camila Pitanga são casal em clipe lindo, sexy e sensível

Bruna Linzmeyer e Camila Pitanga protagonizam o clipe de mais uma música gostosa acabou de sair do forno! No último domingo (10), a cantora Letrux – nome artístico de Letícia Novaes – lançou a canção “Ninguém perguntou por você”. No vídeo, as atrizes interpretarem um casal lindo de se ver.

Em cenas sequentes, as duas aparecem contando a história de duas mulheres que estão se conhecendo em uma boate e passando por todo o processo de flerte e conquista. A luz avermelhada em todos os frames também ajuda a criar o clima sexy e envolvente do clipe.

Já a letra fala sobre o que muita gente já passou: a idealização de toda uma história romântica dentro da própria mente e que, infelizmente, não acontece na vida real. “Já tive tudo com você, dois filhos com você, na minha cabeça com você. Tudo com você”.

Em uma entrevista à revista Rolling Stone, Camila Pitanga afirmou que o momento, mais do que nunca, pede para que o amor entre em pauta. Só que não apenas em uma faceta, mas em toda a sua pluralidade. “Vivemos um tempo em que é urgente falar do fundamental. Amor é fundamental em todas as suas possibilidades. Amor não pode ter limite, precisa ser multiplicado em forma e volume. Precisa ser presente, porque é urgente”, explicou a atriz.

Confira o clipe: