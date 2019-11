Bêbado, Justin Timberlake é visto de mãos dadas com atriz

Parece que 2019 pode encerrar com uma crise no casamento de Justin Timberlake e Jessica Biel. O cantor foi visto, visivelmente bêbado, em um bar em Nova Orleans, conversando e de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright. Os dois estão trabalhando no filme Palmer e estavam no bar junto com a equipe de produção.

Timberlake, em um bar em Nova Orleans, com a equipe de produção

As fotos e o vídeo publicados pelo jornal The Sun, mostram Timberlake sentado ao lado de Wainwright. Ela coloca a mão no joelho e na coxa do cantor, que, em determinado momento, fica de mãos dadas com ela.

Segundo colegas dos dois, “não há absolutamente nada rolando entre eles” e foi um carinho “inocente” entre amigos.

Timberlake é casado há sete anos com Biel e tem um filho de 4 anos com a atriz, Silas. Ela foi vista hoje em Los Angeles, sem muitos sorrisos. Wainright é mais conhecida no Brasil por sua participação na série Raising Dion, da Netflix, ao lado de Michael B Jordan in the Netflix.

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?