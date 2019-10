Batista cai sobre Boni em inauguração de restaurante de Claude Troisgros

Na última terça-feira (22), Claude Troisgros participou do programa Que História É Essa, Porchat? comandado pelo comediante Fábio Porchat, na GNT, e contou uma história simplesmente hilária. Durante a inauguração de um de seus restaurantes, em 1982, João Batista, seu fiel escudeiro, caiu em cima de José Bonifácio (Boni) ao tentar resgatar um gatinho que estava preso no telhado.

No dia da abertura do estabelecimento, quando vários convidados globais estavam presentes, a obra do restaurante ainda não havia acabado. Troisgros contou que Boni e seus colegas estavam em uma sala com um buraco no teto, pois o lustre que seria colocado ali não havia chegado. E, de repente, eles começaram a ouvir o miado de um gato. Logo, ele mandou Batista tirar o animal dali. Mas ele não esperava o que iria acontecer em seguida:

“De repente, o Batista cai do teto, com o gesso e com o gato na mão”, contou o chef entre risadas e aplausos do público. “Ainda bem que ninguém se machucou, mas enfim, poeira, gesso, não sei o que… Arruma tudo, pede desculpas e continua a noite, sem teto e com um buraco maior”, finalizou.

Porchat, é claro, não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. “Curiosamente, o Boni nunca mais foi no restaurante”, brincou. “Ele nunca mais esqueceu”, completou Troisgros. Confira a história completa abaixo:

Além de Troisgros, Fernanda Torres e Marcelo Serrado eram convidados da atração. Que História É Essa, Porchat? vai ao ar nas terças-feiras, às 22h30, no GNT.

Leia também: Fátima Bernardes com tatuagem nova. Essa é verdadeira.

+ Tatá Werneck e Rafa Vitti divulgam nome da bebê

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?