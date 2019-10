A imagem entrou no fim do dia, sem nenhum alarde, sem nenhuma legenda, no stories da apresentadora Fátima Bernardes.

L B V. São as iniciais de seus filhos, Laura, Beatriz e Vinícius, com uma asa de anjo logo abaixo. Depois de flertar vários anos com tatoos fake, Fátima parece ter optado pela tatuagem definitiva dessa vez. Ela não comentou nada sobre a foto, mas uma imagem diz muito mais que palavras, não?

