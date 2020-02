Avenida Brasil: Carminha deixa Nina à beira da morte

Nina fica à beira da morte após casamento com Jorginho

Foto: TV Globo/Divulgação

Pura emoção! Assim será o casamento de Jorginho e Nina nos próximos capítulos de Avenida Brasil. Embora a cerimônia não seja oficial e aconteça no lixão, uma reprodução do matrimônio de brincadeira que os dois tiveram na infância, será o bastante para comovê-los e tirar Carminha do sério mais uma vez.

Quando souber da notícia, em surto, a doida partirá para o local e assistirá escondida a todo o enlace realizado por Mãe Lucinda (Vera Holtz), Mas não aguentará quando a catadora convidar os noivos a selarem a união com um beijo. Em fúria, a megera interromperá a cerimônia, se atracará com a ex-enteada e acabará ferindo-a seriamente com um caco de garrafa.

“Louca! Assassina! Bandida! Olha o que você fez com a Nina!”, gritará Jorginho, desnorteado ao se deparar com o amor de sua vida se esvaindo em sangue. Mãe Lucinda interromperá a discussão, implorando a Jorginho que leve Nina ao hospital. Carminha, por pouco, não será linchada pelos catadores do local. Além disso, as crianças a botarão para correr do aterro sanitário.

Nina será submetida a uma cirurgia de emergência e ficará internada por alguns dias, para que possa se recuperar. E, quando receber alta, se mudará para o apartamento de Jorginho, mas no mesmo dia seguirá rumo à mansão para concluir sua vingança contra a jararaca, agora sua sogra.