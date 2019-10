Astrid Fontenelle faz homenagem romântica para o marido

Astrid Fontenelle celebrou o aniversário do marido, Fausto Franco, com quem está junto ha 12 anos. Para comemorar, a apresentadora de Chegadas e Partidas, no GNT, postou no Instagram uma linda homenagem. “Fausto me empurrou pro mundo. Eu empurrei Fausto pra vida!”, escreveu. A declaração veio acompanhada de fotos de viagens e de momentos em família com o filho, Gabriel. O post rendeu comentários de famosos, como a atriz Mônica Martelli e a ex-atleta de natação Joanna Maranhão. “Evoluímos nos relacionando!!!!”, escreveu Mônica.

Apesar da festança, os dois não conseguiram passar a data juntos. “12 anos juntos, primeira vez distantes!!! Conheci menino. Demoramos pra namorar. Já se vão 12 ou 11 anos. Gabriel chegou junto. E juntos viajamos muito por esse mundo”, completou Astrid.

