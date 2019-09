Mônica Martelli faz homenagem emocionante para Heloisa Périssé

Mônica Martelli compartilhou em seu Instagram fotos de um almoço em homenagem à amiga Heloisa Périssé no último sábado (14). Heloísa foi diagnosticada com um tumor raro nas glândulas salivares em agosto e deve continuar em tratamento com quimioterapia pelos próximos meses.

“Sábado tivemos uma tarde de festa e amor, em torno da nossa amada Lolô. Ela foi a alegria do almoço, com suas histórias hilárias, alegria de viver e bom humor!”, escreveu Mônica na legenda.

A atriz também falou um pouco sobre a recuperação da amiga. “Essa é a sua cura. É o amor que tem pela vida, a vontade que tem de viver, pensamento positivo e o seu olhar amoroso e positivo pra todo mundo. Celebramos a vida e rimos a tarde toda. Te amo, amiga querida! Você é muita luz!”

Além das duas, outros amigos de Heloísa, como Astrid Fontenelle, compareceram ao almoço. “Estou certa que nossa injeção de amor foi na veia”, escreveu Astrid.

Os seguidores de Mônica elogiaram as fotos e escreveram palavras de força para Heloísa. “Duas maravilhosas, amo demais”, escreveu uma. “Já está curada!”, apoiou outra.

