As simpatias dos famosos

Uvas, calcinhas, ondinhas… Vale tudo na hora de garantir a sorte

Foto: Divulgação/ Rede Globo

“Bato no liquidificador uma sopa de lentilhas e ponho num copo. Bem na hora da virada, tomo sete golinhos e faço sete pedidos. Essa é uma tradição de família. Sempre acreditamos que traz fartura de coisas boas no ano”.

Carolina Dieckmann



“O fundamental é a família estar unida, não importa a comida ou a bebida. Acho legal molhar os pés na praia e jogar uma rosa branca no mar. Esse ato é mais um agradecimento pelo ano que passou do que pedidos para o ano que entra”.

Julia Lemmertz

“Procuro virar o ano rodeada pelas pessoas que amo. E no dia 31, faço sempre um balanço do ano que passou, onde errei e em que posso melhorar. Mentalizo durante o dia e, no momento da passagem do ano, procuro só pensar em coisas boas. Acho que o pensamento positivo e a atitude correta é que trazem bons fluidos para nossa vida”.

Bruna Di Tullio

“Na verdade, meu ritual começa na última semana do ano. Gosto de tomar banhos revigorantes, de banheira, numa clínica de estética. Também dou uma relaxada e penso em tudo de bom que aconteceu e em tudo o que quero para o próximo ano. E no dia 31, na virada, sempre molho os pés no mar e rezo para Deus”.

Ildi Silva

“Sigo rituais no Natal e na passagem do ano. No dia 25, faço uma ceia simples e celebro o verdadeiro sentido da festa, que é o amor e as mensagens de Jesus. Já no Réveillon, gosto de encher a casa de flores e não bebo nada alcoólico até a meia-noite. Adoro entrar no Ano-Novo lúcida. À meia-noite, me recolho e me concentro, fazendo meus pedidos e reconhecendo tudo de bom que passou. Aliás, acho que estamos agradecendo tão pouco… Sempre temos razões para agradecer, por mais difíceis que as coisas, possam parecer”.

Arlete Salles

“Gosto de passar a virada orando, conversando com o Pai. Acredito que o que atrai coisas boas é a fé, os nossos pensamentos e muita energia positiva. Não uso branco. Prefiro o amarelo com dourado”.

Solange Couto

“Para dar sorte uso roupa branca, azul ou amarela. À meia-noite como uvas e estouro champanhe. Muito mais do que fazer pedidos, em primeiro lugar, agradeço por tudo o que recebi”.

Murilo Rosa

“Vou para a praia, contemplo o mar, conto sete ondas e dou um mergulho. Peço proteção para Iemanjá”.

Christine Fernandes

“Estouro uma champanhe, brinco com as pessoas que amo e, se estiver na praia, fico de frente para o mar fazendo pedidos. Fixo meus pensamentos só em coisas boas e positivas”.

Gisele Itiê