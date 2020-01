Antepenúltimo capítulo de ‘Espelho da Vida’ resolveu o mistério da novela

Quem estava esperando que o último capítulo de ‘Espelho da Vida‘ trouxesse a resposta sobre quem havia matado Julia Castelo (Vitória Strada) no passado foi pego de surpresa: a autora Elizabeth Jhin resolveu todo o mistério no antepenúltimo capítulo da novela. E não teve outra: vários nomes de atores e de personagens ficaram se alternando nos Trending Topics das redes sociais, provando que o Brasil parou para acompanhar toda a história.

Logo no começo do capítulo, Eugênio (Felipe Camargo) ameaçou Danilo Breton (Rafael Cardoso) com uma arma, mas Julia pulou na frente do amado para protegê-lo. Assim que levou o tiro e caiu, o espírito de Cris (que está no passado vivendo como se fosse sua vida anterior) foi ejetado do corpo, e passou a existir apenas como se fosse um fantasma. Do lado de fora, Cris acompanhou o sofrimento de todos os personagens com a morte de quem conviveu os últimos meses de forma muito próxima.

Veja também



Após solucionar o crime que a motivou ir ao passado, Cris precisa voltar ao presente… mas como? A situação ficou ainda mais complicada porque Isabel (Alinne Moraes), totalmente enlouquecida, começou a destruir tudo na casa abandonada de Julia Castelo, para impedir que tivesse sobrado qualquer portal para trazer a atriz de volta ao presente.

Por sorte isso aqui é uma novela e tudo vai se resolver: Daniel encontrou um novo espelho que pode servir de portal, e começou a ajudar Cris com sua energia. Uma cena linda que provavelmente culminará no encontro dos dois aqui no presente.

Precisamos resolver essa história de amor logo, a internet está DESESPERADA para esses dois ficarem juntos!

Elizabeth Jhin teve coragem de fazer isso com o nosso emocional??!?!??!?! 😭😭😭😭 #EspelhoDaVida pic.twitter.com/SinavUCsVZ — Globo (@RedeGlobo) March 29, 2019

Rafael Cardoso e Vitória Strada em estado de graça. Que casal extraordinário e que novela primorosa!!!! Que gancho de tirar o fôlego!!!!!!!!!!!!! ELIZABETH JHIN, JÁ ESTÁ NA HORA DE IR PRO HORÁRIO NOBRE!!!!!!!!!!!!!!!!!! #EspelhoDaVida pic.twitter.com/cUBeK4tTHd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 29, 2019