Por que Anne Hathaway prometeu parar de beber pelos próximos 18 anos

Anne Hathaway fez uma declaração polêmica nesta terça-feira (22). Durante sua entrevista para o “The Ellen DeGeneres Show”, a artista prometeu parar de beber pelos próximos 18 anos.

O motivo de sua decisão surgiu quando ela saiu com seu colega de elenco, Matthew McConaughey, para um bar na ilha Mauritius – local de gravação do filme “Serenity”.

Segundo Anne, a ideia de Matthew era provar os melhores runs da ilha. A noitada acabou em uma bela ressaca no dia seguinte e a artista contou para a apresentadora do programa, Elle DeGeneres, que não lembra de nada do passeio.

O episódio fez com que ela tomasse uma decisão sobre as bebidas alcoólicas. “Eu vou parar de beber enquanto meu filho está morando na minha casa só porque eu não gosto do jeito que eu bebo, e ele está chegando a uma idade em que ele realmente precisa de mim o tempo todo no período da manhã”, explicou ela.

Assista a entrevista completa:

