3 personagens que você precisa relembrar de Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro, uma das atrizes mais importantes para a televisão, teatro e cinema brasileiros completa hoje 90 anos. Ela é um ícone e uma das mulheres que mais se doou em seu trabalho.

A atriz tem mais de 80 trabalhos em televisão e cinema e, além disso, foi a única brasileira indicada ao Oscar em categoria de atuação. Fernanda também foi a primeira a ganhar um prêmio Emmy como melhor atriz e tem personagens incríveis que marcaram muitas novelas, minisséries e centenas de peças de teatro.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns trabalhos marcantes de Fernanda Montenegro que você precisa relembrar. Confira:

A muralha

A telenovela foi produzida e exibida pela RecordTV, com 15 capítulos exibidos duas vezes por semana ao vivo. Baseada no livro A Muralha, lançado pela escritora Diná Silveira de Queirós, foi a primeira telenovela escrita por Ivani Ribeiro. Fernanda Montenegro participou de duas produções, a de 1954 e de 1968. Na primeira ela interpretou o papel de Ana Cardoso e na segunda, de Cândida Olinto.

Eles não usam Black-Tie (1981)

O filme brasileiro foi dirigido por Leon Hirszman, com fotografia de Lauro Escorel e baseado na peça Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri. A trama retrata um movimento grevista que se inicia em uma empresa. Um operário, preocupado com sua namorada grávida, decide se casar e, para não perder o emprego, resolve furar a greve, que é liderada por seu pai. Assim inicia-se um conflito familiar que se estende às assembleias e piquetes. Fernanda interpretou o papel de Romana, a mãe do jovem operário.

A hora da estrela (1985)

Do gênero drama, o filme dirigido por Suzana Amaral foi adaptado do romance homônimo de Clarice Lispector. A trama conta a história de Macabéa, uma nordestina de dezenove anos, orfã de pai, mãe e da tia que a criou, que vai para o São Paulo ser datilógrafa. Ela vai morar numa pensão e tem uma vida sem muitas emoções, pois é indiferente a elas. Conhece Olímpico de Jesus e os dois começam a namorar. Porém a relação não se sustenta e Olímpico acaba trocando Macabéa, a quem chama de “cabelo na sopa”, por Glória, colega de trabalho da ex-namorada, que, por recomendação de sua cartomante, rouba o namorado de Macabéa. Glória, então, recomenda-lhe sua cartomante (Fernanda Montenegro), para que se sinta melhor, e Macabéa decide ir. A cartomante diz à garota que sua vida irá mudar repentinamente: seu ex-namorado a pedirá de volta, ela ganhará uma grande fortuna e se casará com um gringo lindo que se apaixonará por ela. Macabéa fica entusiasmada, mas quando sai na rua é atropelada por uma Mercedes.

Confira outras fotos incríveis de Fernanda Montenegro:

Fernanda Montenegro maquiada para uma cena da novela “Guerra dos Sexos”, da Rede Globo.

Fernanda Montenegro, atriz.

