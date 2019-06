Aniversário de mulher do Faustão reúne até seus concorrentes nos domingos

Em comemoração pelo aniversário de 42 anos da jornalista Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, 69 anos, festa em São Paulo reuniu familiares e amigos do casal na sexta-feira (27). Entre os convidados, compareceram as apresentadoras Sabrina Sato, Eliana e Ticiane Pinheiro; o apresentador Rodrigo Faro; o jornalista César Tralli; a modelo Isabeli Fontana; o cantor Di Ferrero; a atriz Viviane Araújo; a cantoras Thaeme Mariôto e Ludmilla (que chegou acompanhada da namorada, a bailarina Brunna Gonçalves), entre outras personalidades.

Realizada na mansão de Luciana no bairro do Morumbi, a comemoração tinha como tema o clima dos botecos cariocas, contando com show de Alexandre Pires entre uma de suas atrações. As receitas servidas na festa foram inspiradas mas comidinhas servidas nesse tipo de bar.

