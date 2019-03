Filho de Faustão segue os passos do pai e vira repórter

João Guilherme Silva, filho do apresentador global Fausto Silva, caminha para seguir os passos do pai. Aos 15 anos, o adolescente atua como repórter do colégio onde estuda, em São Paulo.

Com o nome artístico de “JG”, o filho de Faustão e da jornalista Luciana Cardoso, participa de matérias e entrevista os colegas, mostrando que, assim como o pai, leva jeito com o microfone.

O jovem também faz uma participação semanal como locutor no programa “Duas da Tri”, da Rádio Trianon. Ao lado das radialistas Silvia Vinhas e Malu Mota, João divulga as atividades que serão realizadas por sua escola. Voltado para a educação, o programa é uma parceria da emissora com o colégio.

É inevitável não perceber certa semelhança entre pai e filho, pois João Guilherme possui os mesmos trejeitos e modo de falar de Faustão. Mas a similaridade vai além das aparências: assim como o garoto, Fausto também começou sua carreira ainda na adolescência, como repórter de uma rádio do interior paulista.

