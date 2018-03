Anitta sobre o caso Marielle Franco: “Ninguém merece morrer”

A cantora Anitta, 24 anos, fez uma publicação em seu perfil do Instagram sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, nesta segunda-feira (19). No texto, ela justifica a sua demora em se posicionar sobre o caso. Por lembrar recorrentemente sua origem de menina que cresceu na comunidade quando o assunto é música, muitas pessoas questionaram o silêncio dela em relação ao assassinato de uma mulher que saiu da favela para dar mais voz ao que acontece dentro dela.

Confira o comentário de Anitta:

“Eu ia fazer um post daqui um tempo… que era quando eu achava que faria sentido pra mim. Mas não tive muita paciência pra aturar o ódio gratuito dos internautas até lá. Então.. se alguém estiver interessado em saber minha opinião sobre o caso Marielle, leia esse texto imaginando que o escrevi daqui 3 meses. / Marielle ainda está presente? Espero que sim, espero que pra sempre. Essa seria a melhor demonstração da frase o feitiço virou contra o feiticeiro’ que já presenciei. Quem achou que calaria uma voz tão alta com um tiro se enganou. Milhões de brasileiros fizeram com que essa morte não fosse em vão e essa voz não se calasse. Eles pensam “daqui um mês o povo esquece”. Não se esqueçam, povo, por favor. Ainda lembramos da juíza Patricia Acioli (morta nas mesmas circunstâncias)?, ainda lembramos do menino João Hélio? Sentimos a dor da perda de cada policial que morre em serviço? Espero que sim. Não me importa se Marielle era de direita, de esquerda, de frente, de costas , lésbica, ou mãe precoce ou sabe lá mais o que. Ninguém merece morrer. Nada justifica que se tire a vida de qualquer pessoa. Acredito que a própria não pediria a morte dos corruptos que denunciava. Pedir justiça é diferente de pedir a morte. Para mim, Anderson, seu motorista, era tão importante quanto ela, pois são todos seres humanos. Se ela não fosse feminista como eu, também teria meus sentimentos, se nao fosse favelada como eu, também teria meus sentimentos. De esquerda, direita, hetéro, gay, pecador, religioso, o que for… Ninguém merece morrer.”

Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite de quarta-feira (14) quando a vereadora saia de um evento de mulheres negras na qual chegou a participar. Os dois foram perseguidos por supostos dois carros e mortos por tiros.

