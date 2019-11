Anitta e Ludmilla estarão fora do especial de Fim de Ano da Globo

O fim do ano está chegando e com ele vem o tradicional Show da Virada, o programa especial da Rede Globo que traz atrações musicais para o Réveillon.

Em 2019, chama a atenção a ausência de duas personalidades: Anitta e Ludmilla. De acordo com a coluna de Flávio Ricco, do UOL, as duas cantoras não deverão participar do anual show de fim de ano da Globo.

Acredita-se que a briga entre as duas frunkeiras pode ter levado a direção do espetáculo a barrar suas respectivas presenças no programa.

Neste ano, Anitta e Ludmilla se desentenderam após o lançamento de “Onda Diferente”.

A música é uma parceria das duas, mas originalmente composta por Ludmilla. Porém, a polêmica surgiu depois que o nome de Anitta apareceu como uma das compositoras do hit.

Desde então, as duas cantoras divergem sobre o assunto e a relação está estremecida.

