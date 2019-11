Glória Maria recebe alta do hospital após cirurgia no cérebro

Glória Maria está em casa. A jornalista recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no cérebro na última segunda-feira (11). A informação é do portal F5.

Internada desde 7 de novembro, após passar mal em casa, Glória foi submetida a uma cirurgia devido a uma lesão expansiva cerebral.

Após o procedimento, ela chegou a ficar internada no CTI do Hospital Copa Star, mas conseguia se comunicar com amigos e familiares.

Na última sexta-feira (15), durante o Globo Repórter, programa no qual Glória atual, a apresentadora Sandra Annenberg tranquilizou o público de que a colega se encontra bem de saúde.

