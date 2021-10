Kristen Stewart conta como se sentiu ao usar réplica de vestido de Lady Di

Vinte e quatro anos depois de sua morte, a princesa Diana terá sua história contada no filme Spencer, cujo nome do longa é referência ao seu sobrenome de antes de se casar com o príncipe Charles. Para Kristen Stewart, atriz que interpreta a princesa, vestir a réplica do vestido de casamento de Lady Di foi assustador.

“Quando colocamos esse vestido, ele está embutido em um cenário em que a vida dela relampeja diante de você. Mesmo que o filme se desenrole em um período de três dias e mesmo que eu a interprete como uma pessoa de 29, 30 anos, ainda queríamos dar uma amostra do escopo de sua vida “, disse a atriz. “É algo que toca em todas as partes, mesmo que seja em uma espécie de dança lírica. E o vestido de noiva está embutido nesse cenário e colocá-lo foi um dia assustador”, revelou ao Entertainment Tonight.

Apesar de Kristen ter contado a sensação, não terá no filme a reprodução da cena do casamento de Diana e Charles. Uma aposta é que o diretor Pablo Larraín quis mostrar como a princesa poderia estar se sentindo antes de suas núpcias.

“Não tivemos que fazer a cena do casamento, mas eu ainda tive uma caminhada, saindo deste castelo”, adiantou sobre o filme. “Eu estava tipo, ‘Espere, mas isso é tão particular.’ Isso realmente se refere a um dia muito preciso da vida dela e [Larraín] disse, ‘Pegue tudo que você aprendeu sobre aquele dia, todas as suas respostas emocionais que você acumulou, coloque-as todas aqui. Qual é a sensação de acreditar em um ideal que então se torna muito, muito aparentemente farsesco? É meio como, deixe seu coração quebrar em um momento. Eu estava tipo, ‘Ok, entendi. Vamos’”.

O filme se passa no último fim de semana, em dezembro de 1991, quando durante um jantar de Natal em Sandringham Estate, Diana, resolve encerrar seu casamento com Charles. A estreia do filme aqui no Brasil está programada para 5 de novembro.