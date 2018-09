A criativa surpresinha de aniversário da filha de Angélica

Para celebrar os seis anos da pequena Eva, filha caçula dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, os pais corujas decidiram presentear a menina com uma festa inspirada nas bonecas LOL Surprise, famosas entre garotada. A decoração e os doces personalizados também seguiram a temática da festa, que aconteceu no último sábado (22) no Rio de Janeiro.

Para as lembrancinhas, o casal decidiu escolher algo que pudesse ser bem útil para os convidados. A surpresa foi uma mochila, com o mesmo tema da festa, com as alças para as costas, para as crianças usarem em inúmeras ocasiões.

Entre os famosos presentes na comemoração, estavam Flávia Alessandra e Otaviano Costa com sua filha Olívia e Carolina Dieckmann e marido, Tiago Worcmann com o filho José.

Leia também: Cissa Guimarães se emociona ao homenagear o filho que morreu

+ Marina Abramovic é agredida durante exposição na Itália

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram