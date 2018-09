Cissa Guimarães se emociona ao homenagear o filho que morreu

A apresentadora Cissa Guimarães sensibilizou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem ao filho Rafael, que faleceu em 2010. O jovem completaria seus 27 anos nesta segunda-feira (24). Confira:

“Tantas vezes te levei no meu colo. Hoje, no teu aniversário de 27 anos, põe me tu ao colo meu filho. E toca músicas para que eu possa ficar em paz. Me leva nos teus sagrados acordes e na tua iluminada harmonia. Nina tua mãe meu Anjo. No teu colo sei que estou sempre protegida. Feliz Aniversário, meu amor. Muita luz, Rafael! Anjo Rafael. Sagrado amor. Amor eterno. Muitas saudades. Paz. Muita luz”, escreveu ela.