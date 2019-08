O novo namorado de Andréia Sadi

Andréia Sadi, jornalista da GloboNews, está namorando André Rizek, seu colega do SporTV, revelaram amigos do casal ao blog do Leo Dias. Segundo eles, os dois estão juntos há pouco tempo. Nem Andréia nem André se manifestaram sobre o assunto.

Ela é ex-mulher do também jornalista Paulo Celso Pereira, de O Globo. Após a separação, ela chegou a namorar Alexandre Youssef, secretário de Cultura da cidade de São Paulo e ex-marido de Leandra Leal.

André Rizek

