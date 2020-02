Amor à Vida: Patrícia volta a morar com Guto

Patrícia fica sem jeito quando Michel aparece na sua casa

Foto: Divulgação/TV Globo

Patrícia (Maria Casadevall) reencontra Guto (Márcio Garcia) e não consegue mais se livrar do ex-marido. Ele se instala no apartamento dela, alegando que perdeu ações na bolsa de valores e que irá morar no imóvel que compraram juntos. Disposto a reconquistá-la, o bonitão inventa para Michel (Caio Castro), quando ele aparece na casa da namorada, que reatou com a ex. Não adianta Patrícia negar. O médico vai embora magoado.