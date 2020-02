Alexandre Borges de olho na moda

O ator vai viver o cômico estilista

Jacques Leclair

Foto: Agnews

Para encarnar Jacques Leclair, de Ti-Ti-Ti, Alexandre Borges, 44 anos, está tendo que aprender tudo sobre o mundo da moda. Neste ano, prestou mais atenção ao evento São Paulo Fashion Week – onde gravou cenas para a novela –, passou a ler revistas sobre o assunto e se debruçou sobre a biografia do estilista Dener. Não que isso esteja sendo penoso. Ao contrário.

O ator tem se divertido com as loucuras e, sobretudo, com o figurino de seu personagem. E já tem até os estilistas favoritos: “Alexandre Herchcovitch, Caio da Rocha, Carlos Tufvesson, e gosto muito de Yves Saint Laurent”, relaciona o galã, ainda tímido para falar sobre o tema.

FIGURINO DE OUTRO MUNDO

Para Alexandre Borges, os cabelos compridos, as roupas espalhafatosas e o lencinho no pescoço de Jacques Leclair são fundamentais. “Traz logo a cara do personagem. Um homem que se autoproduz, que tem o estilo um pouco over, que se acha glamouroso, de um charme irresistível (risos)”, diverte-se o ator.

À ESPERA DE APROVAÇÃO

O galã admite que, para reavivar a memória, buscou cenas da primeira versão de Ti-Ti-Ti (1985) na internet. “Mas são leituras diferentes. Realmente, a gente tem de partir do zero”, conta.

Apesar das diferenças entre as duas produções, Alexandre não vê a hora de encontrar Reginaldo Faria, o primeiro a dar vida ao personagem, que fará uma participação especialíssima na trama das 7. “Estou muito curioso, ansioso para vê-lo e saber como foi, o que ele está achando… Respeito muito o Reginaldo, admiro toda a carreira dele, não só o Jacques Leclair. Então, para mim, é muito importante a sua opinião”, confessa o ator.

Alexandre revela que, ao mesmo tempo, espera que o público não compare as duas atuações. “Foi uma novela que marcou bastante e a referência deve ser essa, e não a partir de uma imitação ou comparação. Porque é cruel tanto para um lado quanto para outro. O que foi feito, foi feito. Agora é uma nova novela.”