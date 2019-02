Aguinaldo Silva quebra silêncio sobre futuro de Loreto na novela

Aguinaldo Silva, autor de O Sétimo Guardião, fez um post no Facebook para esclarecer o futuro do personagem de José Loreto na novela das 21h. O ator se envolveu em uma polêmica após o anúncio da separação com Débora Nascimento.

No texto, Aguinaldo desmentiu a notícia de que o personagem morreria. “É absolutamente infundada a ‘notícia’ que circula na web sobre a morte do personagem ‘Júnior’ em ‘O Sétimo Guardião'”, começa. O autor diz ainda que a vida pessoal de Loreto e da família é de responsabilidade do ator.