Novela tem clima pesado por causa de briga de Marina e Loreto

José Loreto postou uma mensagem em seu Instagram pedindo perdão à Débora Nascimento. O ator saiu de casa após uma suposta traição, a qual nega. “Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu”, escreveu ele.

Segundo informações, a atriz tem se negado a receber o ex. No meio do furacão está Marina Ruy Barbosa, apontada como pivô da separação. Apesar de ter negado os boatos, ela tem sido massacrada nas redes e até levantou questionamento sobre machismo. Afinal, muito se falou dela e pouco de Loreto, principal personagem da história.

A situação é difícil porque os dois tem uma relação romântica na novela “O Sétimo Guardião”. Na última terça-feira (19), ela pediu para ter uma conversa a portas fechadas com o colega.

“Ela gritou, o chamou de covarde por não tê-la defendido das acusações e ainda o culpou por estar colocando risco a sua imagem profissional na televisão e no mercado publicitário. Ela também o lembrou do seu casamento.” disse uma fonte ao UOL.

“Loreto ficou arrasado e foi um custo gravar as cenas da dupla previstas no roteiro. Eles não se falam mais e o clima está pesado entre os atores”, disse ainda uma pessoa da equipe de produção da trama.

O site também diz que a confusão começou depois que Débora leu uma mensagem suspeita no celular do marido.

“O Zé é uma pessoa muito extrovertida, carinhosa e sedutora também. Estava rolando um flerte com uma atriz do núcleo jovem, mas ninguém sabe direito se rolou algo. O problema foi que a Débora cismou que era a Marina e começou a comentar com algumas amigas, também atrizes, e a coisa virou essa baixaria”, argumentou.