“Não há cura para a leucemia que tenho”, diz Suzana Vieira

Susana Vieira se pronunciou sobre sua leucemia linfocítica crônica, doença que está há anos tratando, conforme revelou no final do ano passado. Em entrevista ao UOL, a atriz comentou que o diagnóstico foi um grande susto, pois nunca havia cogitado a possibilidade de ficar doente.

“Chegar aos 70 anos sem doença nenhuma era algo de que me orgulhava. Não posso falar que seja arrogância, porque se tratava de uma vitória, uma bênção de Deus e sinal de que eu fiz escolhas certas na vida”, declarou Susana. “Acredito que o fato de eu ser alguém alto-astral o tempo todo tenha ajudado muito para isso. Tenho 50 anos de TV e nunca faltei porque estava doente. Devo ter ficado, é claro, mas nunca precisei faltar por isso”, lembra ela.

Além disso, ela contou que o trabalho era sua principal preocupação após receber o diagnóstico, já que não existe cura para esse tipo de leucemia. “Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou, porque eu me perguntei como trabalharia fraca daquela maneira”, revelou a atriz. “Minha preocupação era o trabalho, pois é o que mais amo fazer.”

Susana, por fim, falou que o seu estado de espírito, concentrando-se em pensamentos positivos, foi essencial para que ela se sentisse melhor.

“Descobri que não tinha raiva de Deus, não pedi a ele para me curar. Não pedi nenhuma vez. Fiquei pensando no que as pessoas passam e não me permiti questionar “por que comigo?”. Por que não? Sou igual a todo o mundo. Então eu aceitei. Voltando para casa, comecei a ficar alegre, a me sentir feliz mesmo sem trabalhar”, lembra.

