Glória Pires fala sobre distúrbio das filhas Cleo e Antonia

Glória Pires comentou a entrevista concedida por suas filhas Cléo e Antônia Morais no programa Conversa com Bial. Durante o bate-papo, as irmãs falaram sobre problemas que tiveram com depressão e distúrbios alimentares.

Em sua conta no Twitter, Glória compartilhou um vídeo com uma fala das filhas e contou ter ficado emocionada e até perdeu o sono depois da entrevista. “Ontem foi difícil dormir depois dessa entrevista espetacular no Conversa com Bial.”.

Ontem foi difícil dormir depois dessa entrevista espetacular, no #ConversaComBial. Além do próprio, que está cada vez melhor, minhas meninas deram aula de maturidade, autoconhecimento e aceitação. Talento, beleza e Luz. Imagino quantas pessoas foram tocadas por essa mensagem! 🙏🏼 pic.twitter.com/JH6qqb8vgc — Gloria Pires (@gloriapires) August 28, 2019

A revelação de Cléo aconteceu na mesma semana em que um internauta a chamou de gorda no Instagram. Sua irmã Antônia, confessou que tomava remédios para perder o apetite. “Você toma coisas que tiram totalmente a sua fome e de repente você passa por alguma coisa emocional, que fica desequilibrada”.

