Murilo Benício está namorando escondido, diz jornal

Murilo Benício, 47 anos, está vivendo um novo relacionamento. O ator estava solteiro desde abril, quando seu relacionamento com Débora Falabella chegou ao fim.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Segundo informação do jornal Extra, o ator está em um romance com a autora Manuela Dias. Ela irá escrever a próxima novela das 9, Amor de Mãe, e o galã estará no elenco. O affair começou durante a preparação para as gravações da novela. Desde então os dois estavam vivendo um romance secreto e apenas amigos mais próximos sabiam.

Amor de mãe marca a estreia de Manuela como autora de novelas. Até o momento ela só tinha produzido minisséries como Ligações Perigosas e Justiça.

Pai e filho na mesma novela

Antônio Benício Negrini, filho dos atores Alessandra Negrini e Murilo Benício, também foi escalado para Amor de Mãe. O rapaz tem 22 anos e é fruto do relacionamento dos artistas, que se conheceram em 1996, nos bastidores de Meu Bem Querer, e ficaram juntos até 1999.

Além de Benício, o elenco contará com nomes como Vladimir Brichta, Chay Suede, Malu Galli, Nanda Costa, Alejandro Claveuax, Clara Galinari, Julio Andrade, Débora Lamm, Thiago Martins, Juliano Cazarré e Isis Valverde.

Leia também: Viola Davis vai produzir adaptação de peça de Nelson Rodrigues

+ Padre Fabio de Melo é atacado e sai do Twitter

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?