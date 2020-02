A Vida da Gente: Manu flagra Ana e Rodrigo aos beijos e sai de casa

Manu descobre que irmã está tendo caso com Rodrigo

Foto: TV Globo/Divulgação

Ao saber que Eva (Ana Beatriz Nogueira) tem feito de tudo para unir Ana (Fernanda Vasconcellos) e Rodrigo (Rafael Cardoso), Iná (Nicette Bruno) convence Manuela (Marjorie Estiano) a conversar abertamente com o marido e a irmã sobre o relacionamento dos três.

Sendo assim, certo dia, Manu pergunta a Ana o que ela ainda sente por Rodrigo e pede para que a maninha seja sincera. Constrangida, Ana diz que o rapaz foi uma paixão, mas que faz parte do seu passado. E ainda avisa: pretende fazer um tratamento nos Estados Unidos e, por isso, terá de se afastar da família.

A irmã mais velha acha a decisão estranha, pois acredita que Ana tenha mentido com relação a Rodrigo e talvez esteja fugindo para esquecê-lo. No mesmo dia, Manu faz a mesma pergunta ao amado, que dispara: a ama e ficará com ela pra sempre.

Na manhã seguinte, Eva vê Rodrigo entrando no prédio onde ela e Ana moram. Articuladora, convida Manu para visitar seu apartamento. Achando se trata de uma reconciliação entre mãe e filha, a jovem acompanha a bruxa até o local. Quando as duas chegam, flagram Ana e Rodrigo aos beijos. Arrasada, Manu sai de casa, mas diz que jamais desistirá de Júlia (Jesuela Moro).