A luxuosa festa de 15 anos da filha de Tadeu Schmidt

E hoje, 08/06, dia em que você completa 15 anos, quero apenas te homenagear com lembranças dessa noite LINDAAAAA!!! O.K., eu sou um pouco suspeito… Mas não me lembro de ter entrado em uma festa tão LIN-DAAAAA!!!! (Não é propaganda de nada!) Teve tudo: um ambiente que parecia um sonho, convidados queridíssimos, muita animação, valsa com o pai, valsa com o padrinho, valsa com “os quinze”… Quem disse que festa é apenas um dia? É uma memória pra sempre!!! É o que você merece, minha lindona!!!! Quem te conhece – sobretudo quem convive de perto com você – sabe que essa festa foi igual a Laura Schmidt: LIN-DAAAA!!! #loli15 #festade15anos #festamaislinda #aindavoupostaromomentomaisemocionante #…