A internet está surtando com o possível anúncio da turnê de Sandy e Júnior

Girl, prepara esse coração, porque ao que tudo indica, novidades estão chegando. Segundo o portal UOL, os cantores Sandy e Junior conversarão com a imprensa na próxima quarta-feira (13), para revelar quais são os próximos passos juntos. E a internet não está sabendo lidar com isso!

Esse foi o comunicado enviado para a imprensa ontem, nele contem todas as indicações necessárias para o credenciamento. #SandyeJunior pic.twitter.com/HjwviH5mVS — Sandy ▽▲ Junior em Manaus – Nossa História (@SeJManaus30Anos) March 9, 2019

Mesmo com a expectativa sempre intensa dos fãs para um reencontro da dupla, o que realmente fez com que todo mundo já começasse a guardar dinheiro para uma possível turnê foi uma publicação simultânea dos dois no stories do Instagram.

Em um fundo branco, com uma mulher desenhada, Sandy fez a postagem com os dizeres: “Vamos conversar em março, Júnior Lima?”, enquanto que o irmão, por sua vez, publicou o mesmo só que com a frase direcionada para a cantora em uma imagem com um boneco desenhado.

Com essa notícia, os internautas já ficaram eufóricos com a possível comemoração dos 30 anos da da união dos irmãos em cima dos palcos. Agora, com a reunião confirmada para a próxima semana, a ansiedade voltou com tudo. Confira:

Vocês não vão ver pessoa mais animada pra volta de Sandy & Junior que eu pic.twitter.com/utrzOMrYAF — não sei lidar (@polemicassia) March 9, 2019

Sandy & Junior FOI A MINHA VIDA POR TANTOS ANOS MEU DEUS E EU NEM ACREDITO QUE ELES ESTÃO A UM PASSO DE ANUNCIAR UMA POSSÍVEL TOUR — jennifer (@iamjenka) March 9, 2019

https://twitter.com/mandstories/status/1104403239166984192

O que é a volta dos Jonas Brothers perto da volta de Sandy & Júnior — Ingrid (@littleemonkey) March 9, 2019

eu vou nesse show de sandy & junior nem que seja parcelando de 12x — Beatriz (@xxbeatrizalves) March 9, 2019

https://twitter.com/itsgabrielaap/status/1104391203150282757

A galera já está até pensando no preço dos ingressos

Ingresso pro show de Sandy e Junior R$700. Eupic.twitter.com/CaVGHOnHpj — Bruno Monin ▽▲ (@BrunoMonin) March 8, 2019

