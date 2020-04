94 anos da soberana mais pop da História

Um ano difícil para comemorações, mas hoje (21) é uma data festiva no Reino Unido. É o aniversário de 94 anos de Elizabeth II. A Rainha, que já entrou para a história britânica como a monarca de maior longevidade no trono, está em Windsor, em isolamento social. Pelo menos não está tão sozinha. Elizabeth conta com a companhia de seu marido, príncipe Philip, de 98 anos. E, claro, de seus queridos corgis, os cães da raça preferida da família real.

No ano passado ela estava feliz, com muitos motivos para celebrar. O bisneto mais novo, Louis, completava um ano de vida, o neto Harry seria pai pela primeira vez dentro de semanas (Archie nasceu dia 6 de maio) e, salvo a preocupação com a saúde do marido, tudo parecia bem.

Então veio a briga entre Harry e William, Kate Middleton e Meghan Markle, o escândalo do príncipe Andrew e a rede de pedofilia, o afastamento e mudança de Harry e Meghan para os Estados Unidos, a pandemia do novo coronavírus, príncipe Charles com COVID-19, e agora o adiamento do casamento da neta Beatrice, que estava marcado para maio. Talvez a quarentena e a impossibilidade de ter uma festinha pessoal seja mesmo a melhor alternativa para a Família Real em 2020… o combinado é conversar com a Rainha via Zoom. Vai ser divertido.

Rainha há 68 anos

Elizabeth subiu ao trono antes do planejado, aos 26 anos. Seu pai, Rei George VI faleceu, subitamente. Recém-casada e mãe de duas crianças pequenas, ela assumiu a Coroa e prometeu servir ao trono enquanto fosse viva. Está cumprindo sua palavra.

Nessas quase 7 décadas de reinado, Elizabeth alternou popularidade e críticas, mas pouco se duvida do apreço do povo britânico à ela. Tímida, discreta e severamente obediente à regras, a Rainha já virou tema de filmes e séries. Sua dedicação ao serviço de seus súditos os comovem enormemente e não é errado dizer que Elizabeth II é uma Rainha Pop. Especula-se que no próximo ano, ou em dois anos, ela possa finalmente considerar abdicar a coroa para Charles, seja ao completar os 95 anos de idade ou os 70 como soberana. Com a energia, dedicação e saúde no entanto, pode se imaginar que ela faça mesmo jus ao juramento e só passe a coroa após sua morte. De qualquer forma, ela hoje comemora a nova idade mais popular do que nunca entre os britânicos. Que a festa virtual seja a mais animada possível para a Rainha!