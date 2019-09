5 vilãs memoráveis da TV brasileira

Que nos desculpem as mocinhas, mas algumas vilãs são icônicas! Com planos mirabolantes, muito sarcasmo e uma pitada de estilo, elas marcaram gerações e foram eternizadas pelos memes na internet. Inspirada pela volta de Carminha (Adriana Esteves), de Avenida Brasil, ao Vale a Pena Ver De Novo, CLAUDIA fez uma seleção das vilãs mais inesquecíveis da TV brasileira. Já pode pegar o lencinho porque o veneno vai escorrer!

Carminha (Adriana Esteves), Avenida Brasil

Musa inspiradora desta matéria, Carminha precisava encabeçar a nossa lista. A personagem ganhou o público com o estilo de vilã clássica e muita arrogância em suas falas. “Promete uma coisa, Max. Se eu for baleada, tira o boné? Era só o que me faltava, morrer e ainda aparecer na capa dos jornais de boné”.

Carminha começa a trama com o clássico golpe do baú. Casa-se com um homem rico, Genésio, vivido por Tony Ramos, e consegue ficar com o dinheiro. Com uma ajudinha do destino, o marido morre, ela manda a enteada, Nina (Débora Falabella), para um lixão e ainda conhece um famoso, e também rico, jogador de futebol, Tufão, vivido por Murilo Benício.

Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), Senhora do Destino

A rainha da internet! Nazaré Tedesco virou a dona dos memes mais famosos do mundo virtual, isso porque, além das milhares caras e bocas, a personagem tinha muita autoestima e vivia se elogiando. Mas a marca registrada de Nazaré era a forma como ela ‘lidava’ com seus inimigos: empurrando da escada.

A personagem rouba o bebê de Maria do Carmo (Susana Vieira) e tenta a todo custo esconder a verdade de Lindalva (Carolina Dieckmann).

Odete Roitman (Beatriz Segall), Vale Tudo

A veterana e memorável Odete Roitman! Rica, arrogante e extremamente manipuladora, a personagem era o perfeito esteriótipo de vilã no final dos anos 80. Vivida pela incrível atriz Beatriz Segall, a megera destratava seus empregados e tentava controlar a vida dos filhos.

E, no final da trama, o Brasil parou para saber: Quem matou Odete Roitman?

Laura (Cláudia Abreu), Celebridades

A vilã era uma mulher ambiciosa, invejosa e que manipulava a todos ao seu redor para conseguir o que queria. Ela dá um golpe em Maria Clara Diniz (Malu Mader) e enriquece, ficando com a fortuna e o glamour da mocinha.

E como esquecer da cena em que Maria Clara esbofeteia Laura no banheiro? Até as vilãs glamourosas apanham.

Josiane (Agatha Moreira), A Dona do Pedaço

A caçulinha da maldade é Josiane, vivida por Agatha Moreira. Apesar da pouca idade, a vilã não fica pra trás com seus crimes, que incluem assassinato, manipulação e traição. Como toda boa malvada, ela gosta de luxo, por isso, a personagem roubou a fortuna e a fábrica da própria mãe, Maria da Paz (Juliana Paes).

