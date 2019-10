Aniversariante do dia: 10 motivos para amar Julia Roberts

Julia Roberts completa nesta segunda-feira (28) 52 anos de uma vida cheia de conquistas e sucesso. A atriz, que se consagrou em Hollywood ao interpretar Vivian, em Uma Linda Mulher, e foi ganhadora do Oscar de melhor atriz pelo seu papel como Erin Brockovich, se tornou uma das celebridades favoritas do mundo inteiro.

Para homenageá-la e entender o porquê dela ser tão querida assim, separamos 10 motivos para amar Julia Roberts – se você já não a ama, tenho certeza de que vai admirá-la depois desta seleção.

Ela é pioneira

Roberts foi a primeira mulher a receber 20 milhões de dólares pelo seu papel como Erin Brockovich, em 2000 – na época, cachês altos como este não eram dados às atrizes. “Ninguém fez Julia Roberts uma estrela. Ela trabalhou duro para isso”, afirmou a atriz Reese Whiterspoon à revista Premiere.

Ela quebrou recordes

Em 1997, Roberts quebrou um recorde com o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela atuou ao lado de Cameron Diaz. O longa arrecadou cerca de US$ 21, 7 milhões (R$ 86,35, hoje em dia) em sua semana de estreia. O filme já faturou US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,194 bilhões) ao redor do mundo. Ao todo, todas as suas comédias românticas arrecadaram mais de U$ 1 bilhão (R$ 4 bilhões, aproximadamente).

Julia Roberts em O Casamento do Meu Melhor Amigo

Ela ajuda quem precisa

Na década de 90, a atriz serviu no Haiti como Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância, da ONU). Mais tarde, ela atuou no mesmo país no “Hope for Haiti Now”, que beneficiou vítimas do terremoto que atingiu o local em 2010.

Além de Hollywood, ela também é da Broadway

Em Hollywood, Roberts já é consagrada e já foi vencedora de um Oscar. Mas foi em 2006 que a atriz considerou que realizou seu grande sonho. Ela atuou na peça Three Days of Rain (Três dias de chuva, em tradução livre), na Broadway. Na época, o The New York Times escreveu que ela “estava profundamente linda que você não queria perdê-la de vista”.

Ela inspirou outras grandes atrizes

Seu trabalho não só rendeu a ela prêmios e sucesso, mas também serve como inspiração para grandes atrizes, formando uma geração de mulheres talentosíssimas que têm Julia Roberts como modelo. Anne Hathaway (que atuou em Diabo Veste Prada, por exemplo), Rachel McAdams (Diário de Uma Paixão) e Katherine Heigl (Vestida Para Casar) são algumas delas. Além de, é claro, Emma Roberts, sua sobrinha, que já atuou em produções como Família do Bagulho, ao lado de Jennifer Aniston, e Nerve.

Ela é brincalhona (e humilde)

Quem segue Roberts no Instagram, sabe como ela é brincalhona. “Praticando para o final de semana”, escreveu ela na legenda da foto abaixo, onde ela joga um homem na piscina. Além das redes sociais, a atriz também já fez algumas piadinhas que mostra como ela é gente como a gente. “O maior triunfo do meu dia é fazer com que todos cheguem ao pinico”, brincou uma vez ao programa Today Show – ela é mãe de três filhos, as gêmeas Hazel e Phinnaeus, de 14 anos, e Henry, de 12 anos.

Ela foi eleita 4 vezes uma das pessoas mais bonitas do mundo

A beleza de Roberts ficou mundialmente conhecida – e admirada – após seu trabalho em Uma Linda Mulher. Não é a toa que a atriz já foi eleita nada mais e nada menos do que quatro vezes uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo, em uma lista feita pela revista americana People.

Seu sorriso atrai milhões (de admiradores)

O sorriso de Roberts é uma de suas marcas mais fortes e já atraiu milhões – de admiradores e de dólares. “Você quer ter esse sorriso em todas as cenas, porque é muito glorioso”, afirmou uma vez Ducan Kenworthy, produtor de Um Lugar Chamado Notting Hill, estrelado pela atriz.

Seu cabelo é marca registrada

Julia já teve vários cabelos diferentes, mas os cachos ruivos e volumosos continuam sendo sua assinatura. As madeixas vermelhas e “rebeldes” ainda servem como inspiração para muitas mulheres.

O cabelo ruivo, encaracolado e volumoso de Julia Roberts em Uma Linda Mulher é uma de suas marcas registradas

Ela não é gananciosa

No seu aniversário de 49 anos, a atriz pediu como presente que seus fãs doassem 49 reais para a GLSEN, organização educacional dos Estados Unidos que trabalha para acabar com a discriminação, assédio e intimidação com base na orientação sexual, identidade e expressão de gênero.

“Se você acordar na próxima sexta e pensar ‘o que eu deveria dar de aniversário para Julia?’, então doe para GLSEN”, pediu a atriz durante seu discurso na GLSEN Respect Awards.

